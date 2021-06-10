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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:53
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и банальный пример вступления в наследство от родственников первой-второй линии - тоже нигде в налоговой не отражается, налоги с этого не платятся (кроме пошлин и всякий комиссий за само переоформление движимого и недвижимого имущества, но это всё идёт не в налоговую). А если в наследство досталась наличка, ну или даже пусть банковский вклад - то ни копейки пошлины не платится за это.
Нотариус, оформляющий наследство - подает в налоговую податковий розрахунок за формою 1дф, там есть сумма дохода
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:54
Scholar написав:_hunter
Должен демонстрировать полностью законный
необлагаемый налогом и невидимый для налоговой прирост денег в наличии.
В случае изменения стоимости акций всё не так. Для получения денег - акции придется продать и задекларировать инвест прибыль. В случае прибыльного бизнеса - прибыль придется вывести на собственника и уплатить подоходный
. В этих кейсах налоговая видит цифры.
В кейсе курсовых разниц - не видит нихрена
Чем этот "полностью законный" прирост отличается от прироста в виде черной ЗПшки?..
Так и бизнес (как и баксы) можно просто продать -- показав _по бумагам_ стоимость в одну гривну.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:58
Scholar написав:
Не будет. Самый простой пример - валютные разницы
Вопрос валютных разниц никуда не девается и в случае повальной нулевой декларации. Как точно он будет решаться у нас вопрос открытый, но это совсем не означает, что налоговая амнистия не может быть по сути приравнена к нулевой декларации, с чем вы сейчас спорите.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:00
vitaliy_berdinskikh написав:
Да и даже я не знаю текущую цену своего автомобиля (так, на глаз), своей квартиры (нафиг оно мне сейчас?), своей дачи
Вам и не надо это все знать, в случае декларирования. Вы декларируете актив, а не его оценку.
Что верно сказано, это то, что повальное декларирование неосуществимо физически, у нас налоговая с тем мизером, что сейчас, еле еле справляется.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:21
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме?
Пока что не в своём уме ты требуя уплаты вымышленного налога на капитал со ставкой 19,5%.
Я понимаю что у тебя пролетарская зависть, но тут большая часть посетителей отнюдь не пролетарии и охотно зарабатывают деньги на обороте своих денег (депозиты, кешбек за покупки, дивиденты и торговля акциями). Так что тут ты не найдешь понимания.
hxbbgaf написав:
Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы.
Глава Минфина говорит что участие обязательно? Нет.
Значит балобол из нас троих - тебя, главы Минфина и меня - только ты. Причём балаболишь ты уже пару месяцев. При том что ни разу в жизни не читал проект закона о налоговой амнистии. Впредь прошу воздержаться от оценок моей личности на основании своих фантазий.
Та да, на кешбеке заработал трлн. гривен. Так это ж не я предлагаю платить налог со всех сбережений, а гетьманцов с зелей. Или вы думаете, тот чувак уже уплатил налоги с трлн. гривен, который задекларировал? Тогда рукалицо. Вот так сам того и не понимая, доказал, что система не пашет, а декларирование последних лет была для галочки. Вы себя слышите? Косят под пролетария с завистью тут как раз зеля с гетьманцовым, являясь при этом миллиардерами и пользуясь оффшорами и переписывая все на престарелых мам.
А если пугает, что к вам придут и начнут проверять, за какие вы деньги купили квартиру и машину, это что добровольность? Ну, это уже, мягко говоря, относительная добровольность, если так.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:25
vitaliy_berdinskikh написав:
Анти-пример когда человек собравшийся комментировать тему то ли вообще дупля не отбивает в том о чём говорит, то ли сознательно рассказывают полную ахинею:
- Говорит о нулевой декларации, а не налоговой амнистии
- Говорит о том что деньги надо обязательно класть в банк, хотя это совершенно не обязательно
- Говорит что цель отобрать деньги населения которое оно будет вынуждено отнести в банк согласно пункта выше, а реализовываться отбот будет через банкротство банков. Бл... но банки ведь коммерческие и если даже предположить что собственники банков присвоят деньги вкладчиков и "уронят" свой банк то деньги вкладчиков получат они, а не государство. И у нас 70 банков, а не один Сбербанк СССР - все 70 собственников банков проплатили закон об амнистии чтобы прикончить свои банки с сбежать в панамы?
И в чем ахинея? Написано же в законе, наличные деньги и банковские металлы задекларировать нельзя. Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5% и ждать, пока их проверят с неясными последствиями.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:54
hxbbgaf написав:
Так это ж не я предлагаю платить налог со всех сбережений, а гетьманцов с зелей.
Они тоже не предлагают платить налог со всех сбережений. Любой кто читал закон - об этом знает. Ты не читал и уже три месяца несешь пургу про налог с гробовых.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:55
hxbbgaf написав:
Написано же в законе, наличные деньги и банковские металлы задекларировать нельзя.
В законе записано что можно задекларировать положив их на специальный банковский счёт.
Но ты закон не читал и не знаешь об этом.
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