Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:21

vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав: С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме? С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме?

Пока что не в своём уме ты требуя уплаты вымышленного налога на капитал со ставкой 19,5%.



Я понимаю что у тебя пролетарская зависть, но тут большая часть посетителей отнюдь не пролетарии и охотно зарабатывают деньги на обороте своих денег (депозиты, кешбек за покупки, дивиденты и торговля акциями). Так что тут ты не найдешь понимания.



hxbbgaf написав: Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы. Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы. Глава Минфина говорит что участие обязательно? Нет.



Значит балобол из нас троих - тебя, главы Минфина и меня - только ты. Причём балаболишь ты уже пару месяцев. При том что ни разу в жизни не читал проект закона о налоговой амнистии. Впредь прошу воздержаться от оценок моей личности на основании своих фантазий. Пока что не в своём уме ты требуя уплаты вымышленного налога на капитал со ставкой 19,5%.Я понимаю что у тебя пролетарская зависть, но тут большая часть посетителей отнюдь не пролетарии и охотно зарабатывают деньги на обороте своих денег (депозиты, кешбек за покупки, дивиденты и торговля акциями). Так что тут ты не найдешь понимания.Глава Минфина говорит что участие обязательно? Нет.Значит балобол из нас троих - тебя, главы Минфина и меня - только ты. Причём балаболишь ты уже пару месяцев. При том что ни разу в жизни не читал проект закона о налоговой амнистии. Впредь прошу воздержаться от оценок моей личности на основании своих фантазий.

Та да, на кешбеке заработал трлн. гривен. Так это ж не я предлагаю платить налог со всех сбережений, а гетьманцов с зелей. Или вы думаете, тот чувак уже уплатил налоги с трлн. гривен, который задекларировал? Тогда рукалицо. Вот так сам того и не понимая, доказал, что система не пашет, а декларирование последних лет была для галочки. Вы себя слышите? Косят под пролетария с завистью тут как раз зеля с гетьманцовым, являясь при этом миллиардерами и пользуясь оффшорами и переписывая все на престарелых мам.А если пугает, что к вам придут и начнут проверять, за какие вы деньги купили квартиру и машину, это что добровольность? Ну, это уже, мягко говоря, относительная добровольность, если так.