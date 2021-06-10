Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:10
Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:13
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
Можешь не сдавать.
Если ты до этого не платит налоги то чего вдруг сейчас твоё мнение поменялось и ты срочно захотел заплатить 2,5% (опять напоминаю что это вместо незаплаченных ранее 18%)? Неужели ты решил стать честным парнем испугавшись того что Гетманцев обещал усилить контроль доходов когда-то в далеком будущем?
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