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Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50
Пропонуємо до обговорення:
У випадку, коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, то виплати можуть перевести на пошту.
Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки
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