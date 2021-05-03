У випадку, коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, то виплати можуть перевести на пошту.
Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50
Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...
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Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:46
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