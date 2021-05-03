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Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50
Пропонуємо до обговорення:
У випадку, коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, то виплати можуть перевести на пошту.
Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
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summagisdives
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:46
summagisdives написав:
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Нічого не буде, мова про те, якщо за карткою немає ніякиї активних операцій крім зарахування пенсії
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Faceless
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:01
Можно попросить сына/дочку кидать хоть иногда любую сумму на карту.
Ведь для банков индикатор неактивности это "год и больше не было движения по счёту".
А если пенсионер перекидывал деньги на депозит, это уже считается операцией по счёту.
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Sanyok77
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:41
summagisdives написав:
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Посчитают, что данное "обстоятельство" уже наступило, и ПФ перестанет начислять пенсию. Придётся появиться в ПФ и лично засвидетельствовать своё почтение ретивым до фанатизма сотрудникам.
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warlamp
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:02
warlamp написав: summagisdives написав:
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Посчитают, что данное "обстоятельство" уже наступило, и ПФ перестанет начислять пенсию. Придётся появиться в ПФ и лично засвидетельствовать своё почтение ретивым до фанатизма сотрудникам.
Процитирую ответ
Faceless написав: summagisdives написав:
а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
Нічого не буде, мова про те, якщо за карткою немає ніякиї активних операцій крім зарахування пенсії
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pesikot
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