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Що трапиться, якщо довго не
знімати пенсію з банківської...

Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:50

Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської...

Пропонуємо до обговорення:
У випадку, коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, то виплати можуть перевести на пошту.

Дивися повний текст Що трапиться, якщо довго не знімати пенсію з банківської картки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51

а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?
summagisdives
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:46

  summagisdives написав:а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?

Нічого не буде, мова про те, якщо за карткою немає ніякиї активних операцій крім зарахування пенсії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:01

Можно попросить сына/дочку кидать хоть иногда любую сумму на карту.
Ведь для банков индикатор неактивности это "год и больше не было движения по счёту".
А если пенсионер перекидывал деньги на депозит, это уже считается операцией по счёту.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:41

  summagisdives написав:а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?

Посчитают, что данное "обстоятельство" уже наступило, и ПФ перестанет начислять пенсию. Придётся появиться в ПФ и лично засвидетельствовать своё почтение ретивым до фанатизма сотрудникам.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:02

  warlamp написав:
  summagisdives написав:а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?

Посчитают, что данное "обстоятельство" уже наступило, и ПФ перестанет начислять пенсию. Придётся появиться в ПФ и лично засвидетельствовать своё почтение ретивым до фанатизма сотрудникам.

Процитирую ответ
  Faceless написав:
  summagisdives написав:а як що пенсіонер "не знімає готівку", а робить покупки та оплату комуналки онлайн? і накопичує собі на картці кілька тисяч "на смерть"?

Нічого не буде, мова про те, якщо за карткою немає ніякиї активних операцій крім зарахування пенсії
pesikot
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