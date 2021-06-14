Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 15 червня на форумі "Україна 30" заявив, що олігархічна система економічних відносин гальмує розвиток держави.
Дивися повний текст «Українське економічне диво» не може відбутися через олігархів, - Шмигаль.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:07
«Українське економічне диво» не може відбутися через...
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Дивися повний текст «Українське економічне диво» не може відбутися через олігархів, - Шмигаль.
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:12
Сказал премьер которого главный олигарх страны и посадил в его кресло)))
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