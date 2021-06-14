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«Українське економічне диво»
не може відбутися через...

«Українське економічне диво» не може відбутися через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:07

«Українське економічне диво» не може відбутися через...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 15 червня на форумі "Україна 30" заявив, що олігархічна система економічних відносин гальмує розвиток держави.

Дивися повний текст «Українське економічне диво» не може відбутися через олігархів, - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:08

ох уж эти папередники...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:12

Сказал премьер которого главный олигарх страны и посадил в его кресло)))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:25

ожесточенная схватка пчел с медом
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:14

Re: «Українське економічне диво» не може відбутися через...

Цікаво, хто буде винен в усьому коли Найвеличніший Лідер Всесвіту нарешті позбудеться цього клятого шоколадного олігарха ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:47

Re: «Українське економічне диво» не може відбутися через...

Все олегархи два года как уже сидят.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:34

расстрэлять!
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:41

  ruslan42212 написав:ох уж эти папередники...


За сто лет аргументы не поменялись :)
PasserBy
 
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