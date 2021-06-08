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Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти Північного потоку-2
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти проєкту газопроводу Північний потік-2, в якій закликав Євросоюз і НАТО зупинити його запуск.
Дивися повний текст Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти Північного потоку-2
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:45
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