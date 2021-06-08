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Сейм Польщі ухвалив резолюцію
проти Північного потоку-2

Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти Північного потоку-2
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:44

Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти Північного потоку-2

Пропонуємо до обговорення:
Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти проєкту газопроводу Північний потік-2, в якій закликав Євросоюз і НАТО зупинити його запуск.

Дивися повний текст Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти Північного потоку-2.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:45

Как там в свинячем устье терминал? Качает?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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