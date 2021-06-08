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Мінфін залучив до
бюджету майже 8 млрд грн

Мінфін залучив до бюджету майже 8 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:57

Мінфін залучив до бюджету майже 8 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 7,97 млрд грн, а також зменшило дохідність річних паперів.

Дивися повний текст Мінфін залучив до бюджету майже 8 млрд грн.
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