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Міжбанк: середа не дасть нудьгувати нікому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку не дасть нудьгувати нікому: ні банкам, ні їхнім клієнтам, ні самому Нацбанку.
Дивися повний текст Міжбанк: середа не дасть нудьгувати нікому
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:04
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