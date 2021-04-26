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Українські розробники представили макет безпілотника,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Компанія ACE представила макет надшвидкого ударного безпілотника ACE ONE.
Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео)
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16
Україна може, тільки влада не завжди хоче!
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olwico_k
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