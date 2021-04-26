Компанія ACE представила макет надшвидкого ударного безпілотника ACE ONE.
Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео).
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16
Українські розробники представили макет безпілотника,...
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Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео).
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:12
Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:16
Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
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