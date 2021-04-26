Українські розробники представили макет безпілотника,...

Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25

1. Озвученная стоимость - это стоимость "Проекта".

2. Австрия на заказ НАТО готовит на базе самолётов пятого поколения комплекс БПЛА "воздух-воздух", "Воздух-земля".

Приблизительная стоимость одного боеготовного комплекса самолёт управления и четыре БПЛА 4-6 миллиарда евро.

3. Украинцы могут создать, но в Украине, для этого нет ряда базовых "технологий".

4. Это авиаракетный боеприпас "выстрелил и забыл", "воздух-воздух", "воздух-земля", средств защищённой связи, оптических средств, средств управления, и т.д.

- А на всё это нет средств.(закупку и налаживания перспективного производства)

- Возможность есть, а средств нет.(того, що вже всэ вкралы) И "на пианинке на комплекс не настучишь"

- Отсюда и нет финансируемого заказа.

5. Для Вашего понимания "композитные материалы по системе Стелс" - это фанерный макет!

6. Поэтому экономически целесообразнее его поставить на крыло где нибудь в ОАЕ. И продавать уже действующий комплекс.

7. Чем на выставке и занимаются - продают "свои разработки." Купит РФ, через третьи страны - продадут.

Ибо "Украине оно не надо" - нет заказа.

За то есть "Папик", "Слуга народа",... - что хорошо продаётся в том же РФ и через Китай. При чём средства уходят в зону вне Правового поля Украины - Швецию, по моему?

- А здесь работать нужно.