Компанія ACE представила макет надшвидкого ударного безпілотника ACE ONE.
Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео).
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16
Українські розробники представили макет безпілотника,...
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Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео).
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:12
Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:16
Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
Додано: Сер 16 чер, 2021 23:04
Ото туркам нічого робити як ділитися з нами технологіями та шматком ринку.
Але таких технологій як у ролику немає і у турків.
Те що вони намалювали то лише розробка коштує багатьох сотень мільйонів доларів і багатьох років.
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:15
Re: Українські розробники представили макет безпілотника,...
Пока что это уровень фаллоимитатора от БПЛА....
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:42
unicdima Почему бы туркам и не помочь? У турков на Украине свой собственный интерес - Крым. У России его точно не отберёшь, а у Украины - тут могут быть варианты.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25
1. Озвученная стоимость - это стоимость "Проекта".
2. Австрия на заказ НАТО готовит на базе самолётов пятого поколения комплекс БПЛА "воздух-воздух", "Воздух-земля".
Приблизительная стоимость одного боеготовного комплекса самолёт управления и четыре БПЛА 4-6 миллиарда евро.
3. Украинцы могут создать, но в Украине, для этого нет ряда базовых "технологий".
4. Это авиаракетный боеприпас "выстрелил и забыл", "воздух-воздух", "воздух-земля", средств защищённой связи, оптических средств, средств управления, и т.д.
- А на всё это нет средств.(закупку и налаживания перспективного производства)
- Возможность есть, а средств нет.(того, що вже всэ вкралы) И "на пианинке на комплекс не настучишь"
- Отсюда и нет финансируемого заказа.
5. Для Вашего понимания "композитные материалы по системе Стелс" - это фанерный макет!
6. Поэтому экономически целесообразнее его поставить на крыло где нибудь в ОАЕ. И продавать уже действующий комплекс.
7. Чем на выставке и занимаются - продают "свои разработки." Купит РФ, через третьи страны - продадут.
Ибо "Украине оно не надо" - нет заказа.
За то есть "Папик", "Слуга народа",... - что хорошо продаётся в том же РФ и через Китай. При чём средства уходят в зону вне Правового поля Украины - Швецию, по моему?
- А здесь работать нужно.
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:18
Реально заделайте получите Международные сертификат..просто словами трепаться так этим и так все наши чиновники заниматься ...незабывая воровать наши деньги 💴...
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