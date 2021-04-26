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Українські розробники представили
макет безпілотника,...

Українські розробники представили макет безпілотника,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16

Українські розробники представили макет безпілотника,...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія ACE представила макет надшвидкого ударного безпілотника ACE ONE.

Дивися повний текст Українські розробники представили макет безпілотника, який зможе розганятися майже до швидкості звуку (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16

Україна може, тільки влада не завжди хоче!
olwico_k
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17

  olwico_k написав:Україна може, тільки влада не завжди хоче!

Український аналоговнет :D
Це все лише мультики, Україна не має технологій реалізувати те, що вони намалювали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:12

  unicdima написав:
  olwico_k написав:Україна може, тільки влада не завжди хоче!

Український аналоговнет :D
Це все лише мультики, Україна не має технологій реалізувати те, що вони намалювали.

Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:16

  unicdima написав:
  olwico_k написав:Україна може, тільки влада не завжди хоче!

Український аналоговнет :D
Це все лише мультики, Україна не має технологій реалізувати те, що вони намалювали.

Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:04

  warlamp написав:
  unicdima написав:
  olwico_k написав:Україна може, тільки влада не завжди хоче!

Український аналоговнет :D
Це все лише мультики, Україна не має технологій реалізувати те, що вони намалювали.

Турки помогут. Начинку от бай-трактора при желании можно запихнуть в любой фюзеляж "made in Ukraine".
Вся беда в том, что в Украине финансово выгоднее перепродавать чужое, чем производить своё.

Ото туркам нічого робити як ділитися з нами технологіями та шматком ринку.
Але таких технологій як у ролику немає і у турків.
Те що вони намалювали то лише розробка коштує багатьох сотень мільйонів доларів і багатьох років.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:15

Re: Українські розробники представили макет безпілотника,...

Пока что это уровень фаллоимитатора от БПЛА....
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:42

unicdima Почему бы туркам и не помочь? У турков на Украине свой собственный интерес - Крым. У России его точно не отберёшь, а у Украины - тут могут быть варианты.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25

1. Озвученная стоимость - это стоимость "Проекта".
2. Австрия на заказ НАТО готовит на базе самолётов пятого поколения комплекс БПЛА "воздух-воздух", "Воздух-земля".
Приблизительная стоимость одного боеготовного комплекса самолёт управления и четыре БПЛА 4-6 миллиарда евро.
3. Украинцы могут создать, но в Украине, для этого нет ряда базовых "технологий".
4. Это авиаракетный боеприпас "выстрелил и забыл", "воздух-воздух", "воздух-земля", средств защищённой связи, оптических средств, средств управления, и т.д.
- А на всё это нет средств.(закупку и налаживания перспективного производства)
- Возможность есть, а средств нет.(того, що вже всэ вкралы) И "на пианинке на комплекс не настучишь"
- Отсюда и нет финансируемого заказа.
5. Для Вашего понимания "композитные материалы по системе Стелс" - это фанерный макет!
6. Поэтому экономически целесообразнее его поставить на крыло где нибудь в ОАЕ. И продавать уже действующий комплекс.
7. Чем на выставке и занимаются - продают "свои разработки." Купит РФ, через третьи страны - продадут.
Ибо "Украине оно не надо" - нет заказа.
За то есть "Папик", "Слуга народа",... - что хорошо продаётся в том же РФ и через Китай. При чём средства уходят в зону вне Правового поля Украины - Швецию, по моему?
- А здесь работать нужно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:18

Реально заделайте получите Международные сертификат..просто словами трепаться так этим и так все наши чиновники заниматься ...незабывая воровать наши деньги 💴...
vitaly888usa
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