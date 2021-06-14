Україна виконає свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і може отримати транш восени.
Дивися повний текст Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші».
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Додано: Сер 16 чер, 2021 13:59
Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші».
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:59
Нельзя торговать реформами за деньги? Я дико извиняюсь, а чем вы все 30 лет занимаетесь? (вопрос не лично к Зеленскому, конечно, у него был другой профиль до последнего времени)
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