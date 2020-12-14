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Євросоюз і США створюють
експертну групу для безпечного...

Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38

Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз і США створюють експертну групу, яка визначить, як найкраще безпечно відновити подорожі в період пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного відновлення подорожей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38

Редактор, учи матчасть ! - "к странам, которые не являются членами Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии"
gretzky_vic
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