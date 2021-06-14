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Зеленський розповів, на які
компенсації згодна Україна...

Зеленський розповів, на які компенсації згодна Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:48

Зеленський розповів, на які компенсації згодна Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Він прокоментував слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який раніше казав про можливі компенсації за Північний потік-2.

Дивися повний текст Зеленський розповів, на які компенсації згодна Україна через запуск Північного потоку-2.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:48

Не смешно! Оказывается, у них, ключ решения всех проблем недопустить окончание строительства сп2.
Не хотят расстаться с монополией на транзит.
Деньги не пахнут.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:02

Потеря объёмов транзита ударит по всем, а кое кто, дополнительно, ещё и
финансово пострадает от превращения виртуального реверса в реальный.
warlamp
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