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У Києві збираються підняти
ціни на паркування

У Києві збираються підняти ціни на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 04:49

У Києві збираються підняти ціни на паркування

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що тариф буде підвищено на паркування в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.

Дивися повний текст У Києві збираються підняти ціни на паркування.
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