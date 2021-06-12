Японська компанія Nissan представила нову версію популярної моделі Note, яка називається Nissan Note Aura.
Дивися повний текст Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео).
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Додано: Чет 17 чер, 2021 07:51
Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео)
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Дивися повний текст Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео).
Додано: Чет 17 чер, 2021 07:51
Нет больше той былой аутентичности Нотыка 2006-2015.
Теперь мыльницы штампуют все подряд.
Здесь мордаха зализана до опелевской линейки. Задок под линкольн и дискавери скрепили поперечной планкой.
Жаль, я так надеялся :(
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