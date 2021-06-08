За прогнозом банкірів, НБУ підвищить облікову ставку в зв'язку з ростом інфляції вище прогнозу.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 10:51
Банкіри очікують від НБУ підвищення облікової ставки до 8%
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Дивися повний текст Банкіри очікують від НБУ підвищення облікової ставки до 8%.
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