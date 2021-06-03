Мінцифри разом із Державною митною службою оприлюднили дані щодо митних операцій.
Дивися повний текст Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів митних декларацій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:10
Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів митних декларацій.
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:10
...данные "типа открытые".. а ПРИЛОЖЕНИЕ, что будет считывать этот формат "джейсон" будут из-под полы "толкать" за денюжку нужным людям?!.. и как насчет коммерческой тайны и прочей ерунды, что не в почете "на теренах незалежнои..".. ?!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|