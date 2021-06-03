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Мінцифри та Митна служба
відкрили доступ до 4 мільйонів...

Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:10

Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри разом із Державною митною службою оприлюднили дані щодо митних операцій.

Дивися повний текст Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів митних декларацій.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:10

...данные "типа открытые".. а ПРИЛОЖЕНИЕ, что будет считывать этот формат "джейсон" будут из-под полы "толкать" за денюжку нужным людям?!.. и как насчет коммерческой тайны и прочей ерунды, что не в почете "на теренах незалежнои..".. ?!!
maestro71
 
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