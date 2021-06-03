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Прокуратура викрила хакерів,
які завдали шкоди іноземним...

Прокуратура викрила хакерів, які завдали шкоди іноземним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:14

Прокуратура викрила хакерів, які завдали шкоди іноземним...

Пропонуємо до обговорення:
Під час міжнародної спецоперації в Україні затримали хакерів, які завдали корейським компаніям і американським університетам збитків на півмільярда доларів.

Дивися повний текст Прокуратура викрила хакерів, які завдали шкоди іноземним компаніям на пів мільярда доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:15

..радует, что наши ИТ-шники все ж способны на "великие дела".. надеюсь, что их таланты не пропадут даром, а по примеру династии Ким-ов из северной части той самой Кореи - их трудоустроят по профилю и направят их энергию и талант в нужном для страны русле!!.. СУГС!!))
maestro71
 
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