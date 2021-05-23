RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» збільшив ціну на
газ для населення на 50% на...

«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:17

«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу в тарифному плані "Місячний" в червні становить 11,94 гривні/куб. м.

Дивися повний текст «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на червень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:17

Ну слава богу. Всего лишь 50%, а то мы уже привыкли, что в 2-3 раза только повышают.. Какой добрый Нафтогаз, видать, задумали чего...
asdasd
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:21

Браво, Юрий Витальевич! Мы Вас так долго ждали в Нафтогазе!))
mvi
 
Повідомлень: 238
З нами з: 07.11.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:48

..с..ка, наперсточники!! сам себе кручу-верчу..игра в ОДНИ ворота !! "рынок газа" мля.. (((
maestro71
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 09.09.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:53

"Показуха".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:53

Re: «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:25

Себестоимость добычи нашего газа с налогами транспортировкой и т. д. как когда то рассказывали "отцы революции" на одном из ток-шоу состовляло 70-150$ и даже с такой дикой маржой Нафтогаз рисует убытки, неужели нельзя нанять нормальный независимый аудит и разобраться с этим вечным дурдомом?
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо ціну оренди землі в різних областях України
R2 » Пон 07 чер, 2021 21:30
2 499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 22:05
dubchik577
Які категорії населення втратять право на субсидії
R2 » Сер 26 тра, 2021 17:19
3 786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 22:57
vitaliy_berdinskikh
Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним...
R2 » П'ят 21 тра, 2021 21:46
8 2133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 тра, 2021 20:25
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95437)
17.06.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.