Ціна газу в тарифному плані "Місячний" в червні становить 11,94 гривні/куб. м.
Дивися повний текст «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на червень.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:17
«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на червень.
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:17
Ну слава богу. Всего лишь 50%, а то мы уже привыкли, что в 2-3 раза только повышают.. Какой добрый Нафтогаз, видать, задумали чего...
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:48
..с..ка, наперсточники!! сам себе кручу-верчу..игра в ОДНИ ворота !! "рынок газа" мля.. (((
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:53
Re: «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на.
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:25
Себестоимость добычи нашего газа с налогами транспортировкой и т. д. как когда то рассказывали "отцы революции" на одном из ток-шоу состовляло 70-150$ и даже с такой дикой маржой Нафтогаз рисует убытки, неужели нельзя нанять нормальный независимый аудит и разобраться с этим вечным дурдомом?
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