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«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:27
Це просто жах скільки людей прочитали лише заголовок. Люди, ви що, взагалі подуріли? Я вже навіть не кажу про критичне мислення, я кажу хоча би про елементарне прочитання того, що після заголовку
Ну де тут можна було знайти зраду? Ну підписили ціну по тарифу. Ну не переходьте на цей тариф, якщо вам так жити краще стане... це дно. І потім вижалієтесь, що обираються бездарні політики? Цікаво, чому ж так
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apyvovar
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:34
livs375 написав:
Себестоимость добычи нашего газа с налогами транспортировкой и т. д. как когда то рассказывали "отцы революции" на одном из ток-шоу составляло 70-150$ и даже с такой дикой маржой Нафтогаз рисует убытки, неужели нельзя нанять нормальный независимый аудит и разобраться с этим вечным дурдомом?
Был давно хороший фильм "Не бойся, я с тобой!" назывался.
Там есть ответ на этот вопрос
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EKO
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:45
apyvovar написав:
Цікаво, чому ж так
Ну да, надо ж радоваться всем наверное, когда при реальной стоимости украинского газа в 2-3 тысячи, выставили людям предложение по 8-10, а потом предложили "альтернативу" по 11Цікаво, чому ж так
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:47
ST_11 написав:
Хибна тривога. Все в нормі
правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле.
А так, да:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:52
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:56
Вкладчик1234 написав:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:58
EKO написав: ST_11 написав:
Хибна тривога. Все в нормі
правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле.
А так, да:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"
так год назад и нефть была по минус 37 долларов
а с более ранними периодами что?
цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:59
EKO написав: apyvovar написав:
Цікаво, чому ж так
Ну да, надо ж радоваться всем наверное, когда при реальной
стоимости украинского газа в 2-3 тысячи, выставили людям предложение по 8-10, а потом предложили "альтернативу" по 11Цікаво, чому ж так
а что такое реальное стоимость? Вы сами когда-то считали себестоимость? Бухучет знаете? есть много нюансов...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:04
Shaman написав: Вкладчик1234 написав:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
Пусть рыночек порешает
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:09
Вкладчик1234 написав: Shaman написав: Вкладчик1234 написав:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
Пусть рыночек порешает
какой обтекаемый ответ...
а рыночек - это зп директоров АТБ или например Метинвеста - там какие цифры?
вот такая оценка - если у бизнеса оборот 1 ярд то зп директоров, не генерального - от 100 т грн. Правильная оценка?
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