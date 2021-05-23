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«Нафтогаз» збільшив ціну на
газ для населення на 50% на...

«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:42

  Shaman написав:
  EKO написав:
  ST_11 написав:Хибна тривога. Все в нормі

правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле.
А так, да:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"

так год назад и нефть была по минус 37 долларов :)
а с более ранними периодами что?
цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...

она не была минус. Условно, пару дней на споте и то, где то типа с отбором на танкере в условном Катаре. 25-30, была да. Но, мы ж вроде про цену газ, а не про нефть. По нефти и газу, в цене кстати лаг месяцев вроде ж 8 ? :roll: Добываемый в Украине, в условно, Полтаве, Франковске или под Харьковом. Не? :roll:

Наверное вы считаете нормальным, когда газ со Стрелковского месторождения (вот сейчас конкретно) в Геническе напаривают людям по 10 гривень (370 долларов)?

АО "Херсонгаз", годовой тариф - 9,99 https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... na_gas/685

При том, что конкретно это месторождение – Стрелковское, газ которого используется исключительно для обеспечения нужд города Геническ и сел на Арабатской стрелке (с.Стрелковое, с.Счастливцево, с.Геническая горка (Генгорка))(Херсонская обл.), потому что оно автономно и не связано с газотранспортной сетью Украины. При себестоимости этого газа в 70-80 долларов.

Я, нет. Считаю это аферизмом над населением со стороны правительства.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:47

  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

Может зп в тысяч 50 гривень + доход на акции компании или % от прибыли? И если год работали в минус, то сами себя наказали. Не? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:55

  EKO написав:
  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

Может зп в тысяч 50 гривень + доход на акции компании или % от прибыли? И если год работали в минус, то сами себя наказали. Не? :roll:


50 член правління нафтогазу?

На рівні початкового програміста? Серйозно? Чи начальніка магазина в атб?

Який дохід на акції компанії. 100% власність держави. :shock:
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:07

  Shaman написав:
  Вкладчик1234 написав:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.

Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.

Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.

Епоха бiдностi закiнчилася.

а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?
Дайте свою оценку.
У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз.
Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии.
Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:12

  Первый написав:Який дохід на акції компанії. 100% власність держави. :shock:

Газ также собственность народа. Конституцию не читали? Украинского народа, не американского, не британского или немецкого - украинского. Если это о чем то говорит.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:15

  Первый написав:
  EKO написав:
  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

Может зп в тысяч 50 гривень + доход на акции компании или % от прибыли? И если год работали в минус, то сами себя наказали. Не? :roll:


50 член правління нафтогазу?

На рівні початкового програміста? Серйозно? Чи начальніка магазина в атб?

Який дохід на акції компанії. 100% власність держави. :shock:


% от прибыли По результатам работы. Серьезно. В 20 году они "науправляли" на почти минус миллиард долларов. Какие им еще повышения, премии-зп? Вы бы лично таких в своей компании управлять дальше оставили? Или, все же, в шею?
EKO
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