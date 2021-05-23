«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле. А так, да: "Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут, и жизнь легка Ни одного печального сюрприза За исключеньем пустяка"
так год назад и нефть была по минус 37 долларов а с более ранними периодами что? цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...
она не была минус. Условно, пару дней на споте и то, где то типа с отбором на танкере в условном Катаре. 25-30, была да. Но, мы ж вроде про цену газ, а не про нефть. По нефти и газу, в цене кстати лаг месяцев вроде ж 8 ? Добываемый в Украине, в условно, Полтаве, Франковске или под Харьковом. Не?
Наверное вы считаете нормальным, когда газ со Стрелковского месторождения (вот сейчас конкретно) в Геническе напаривают людям по 10 гривень (370 долларов)?
При том, что конкретно это месторождение – Стрелковское, газ которого используется исключительно для обеспечения нужд города Геническ и сел на Арабатской стрелке (с.Стрелковое, с.Счастливцево, с.Геническая горка (Генгорка))(Херсонская обл.), потому что оно автономно и не связано с газотранспортной сетью Украины. При себестоимости этого газа в 70-80 долларов.
Я, нет. Считаю это аферизмом над населением со стороны правительства.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
Может зп в тысяч 50 гривень + доход на акции компании или % от прибыли? И если год работали в минус, то сами себя наказали. Не?
50 член правління нафтогазу?
На рівні початкового програміста? Серйозно? Чи начальніка магазина в атб?
Який дохід на акції компанії. 100% власність держави.
% от прибыли По результатам работы. Серьезно. В 20 году они "науправляли" на почти минус миллиард долларов. Какие им еще повышения, премии-зп? Вы бы лично таких в своей компании управлять дальше оставили? Или, все же, в шею?