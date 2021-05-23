«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...

Додано: Чет 17 чер, 2021 22:42

Shaman написав: EKO написав: ST_11 написав: Хибна тривога. Все в нормі Хибна тривога. Все в нормі

правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле.

А так, да:

"Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут, и жизнь легка

Ни одного печального сюрприза

За исключеньем пустяка" правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле.А так, да:"Всё хорошо, прекрасная маркизаДела идут, и жизнь легкаНи одного печального сюрпризаЗа исключеньем пустяка"

так год назад и нефть была по минус 37 долларов

а с более ранними периодами что?

цена на самом деле пиковая, так на то есть причины... так год назад и нефть была по минус 37 долларова с более ранними периодами что?цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...

она не была минус. Условно, пару дней на споте и то, где то типа с отбором на танкере в условном Катаре. 25-30, была да. Но, мы ж вроде про цену газ, а не про нефть. По нефти и газу, в цене кстати лаг месяцев вроде ж 8 ?Добываемый в Украине, в условно, Полтаве, Франковске или под Харьковом. Не?Наверное вы считаете нормальным, когда газ со Стрелковского месторождения (вот сейчас конкретно) в Геническе напаривают людям по 10 гривень (долларов)?АО "Херсонгаз", годовой тариф - 9,99При том, чтоместорождение – Стрелковское, газ которого используетсядля обеспечения нужд города Геническ и сел на Арабатской стрелке (с.Стрелковое, с.Счастливцево, с.Геническая горка (Генгорка))(Херсонская обл.),оно автономно и не связано с газотранспортной сетью Украины. При себестоимости этого газа в 70-80 долларов.Я, нет. Считаю это аферизмом над населением со стороны правительства.