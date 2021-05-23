«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...

Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:59

ruvex написав: Shaman написав: а сколько должен получать член правления такой компании?

дайте свою оценку... а сколько должен получать член правления такой компании?дайте свою оценку...

А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?

Дайте свою оценку.

У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз.

Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии.

Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная. А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?Дайте свою оценку.У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз.Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии.Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.

Социальное государство? Неужели?Из социального государства с ограниченными зарплатами специалисты бегут куда угодно, лишь бы не тратить свою жизнь тут. Государство может лишь ограничить зарплаты снизу, но никак не максимальные уровни. Иначе теряется всякий смысл тратить пол-жизни на обучение, стажировки и т.п.В итоге выигрывают государства с умными людьми, которые срать хотели на социальность. Умных, работящих людей там становится всё больше, а у социальных соседей - всё меньше.Я считаю социализм злом.Если вы хотите чтобы у руля предприятия (частного или государственного) были профессионалы - оцените по достоинству их труд. Иначе придется назначать менеджером не лучшего из лучших, а того, кто согласится на такую зарплату.Лучшая система оплаты труда для топ-менеджера гос. компании, по моему мнению - ставка плюс бонусы от прибыли. Но ставка должна быть не на уровне сантехника (хороший сантехник в сезон вполне способен заработать 40..60к), а значительно выше, не менее 200к. И с неограниченными пределами. Тогда вы будете иметь моральное право спрашивать с него больше, чем с сантехника.