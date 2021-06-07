«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...

Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:21

Первый написав: ruvex написав: Первый написав: Який дохід на акції компанії. 100% власність держави. Який дохід на акції компанії. 100% власність держави.

Газ также собственность народа. Конституцию не читали? Украинского народа, не американского, не британского или немецкого - украинского. Если это о чем то говорит. Газ также собственность народа. Конституцию не читали? Украинского народа, не американского, не британского или немецкого - украинского. Если это о чем то говорит.



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Форумчанин написав що частину зп виплачувати акціями чи доходом на ці акції. Як Ви це собі уявляєте?



До чого тут лозунг що газ власність народу? Форумчанин написав що частину зп виплачувати акціями чи доходом на ці акції. Як Ви це собі уявляєте?До чого тут лозунг що газ власність народу?

Форумчанин вообще то написал,, там жеА касательно как оформить условными "акциями" - так вспомните, чем Коболеву выплачивали отступные? Уж необлигациями ли ? При желании, вопрос решается- До чого тут лозунг що газ власність народу?Ну давайте попробую пояснить на примере средней школы и яблок.У вас есть в саду яблоня и на ней растут яблоки.Вы сами не можете (не хотите) их сорвать и пойти продать, поэтому нанимаете человека чтобы их сорвать и продавца чтобы продать.За это они могут себе оставитьяблок или денег от продажи яблок (сумма устанавливается заранее), чтобы их продать или же самим съесть. В любом раскладе за яблоки вы получите деньги, сколько - зависит от урожая и текущих цен.Все просто - ваши яблоки превращаются в ваши же деньги, минус операционные расходы.Что происходит у нас с газом?Схема такая.Недра принадлежат народу (гражданам Украины).Народ выбирает представителей (депутатов), которые назначают правительство (управление), которое создает государственную компанию по добыче и по продаже газа населению (собственнику газа) и прочим частным компаниям.И теперь есть 2 варианта:1. Население (собственник) получает для своих нуждже газ по цене: себестоимость + затраты на добычу + доставку + прибыль, добывающие и продающие компании - прибыль. А так как прибыль получаеткомпания - она идет вбюджет (и таким образом возвращают гражданам какую то часть от стоимости проданного).2. Или, как в нашем текущем варианте,компании продают добытый газ по большой цене, получают большую прибыль, но соответственно, выплачивают и большие дивиденды вбюджет (и таким образом возвращают гражданам бльшую часть от стоимости проданного).Это как должно быть.Что же на самом деле мы имеем?Есть сам газ - собственность народа, компания которая его добывает (Укргаздобыча) - собственность народа, компания, которая его продает (Нафтогаз) - собственность народа.Но, при стоимости добычи украинского газа в максимум 100 долларов (это уже с хорошей прибылью), населению его продают в 3-4 раза дороже. При этом, показывают убытки и соответственно не выплачивают дивиденды в госбюджет. Согласно недавней информации, недоплачено более 70 миллиардов гривень за последних пару лет.Но, при этом, эти же "управленцы" не забывают чуть ли не дважды в год себе повышать зарплаты и регулярно выплачивать десятками миллионов долларов премии.Возвращаясь к яблокам, это как если бы ваши яблоки продали, а деньги вам не отдали, более того, сказали что вы еще должны заплатить в полтора раза больше чем оговаривалось, за то что те яблоки сорвали и продали.В общем, чиновники сидят на газе и "пилят" все доходы в 0, а собственник (граждане Украины) еще и платит за весь банкет.