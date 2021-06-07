«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле. А так, да: "Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут, и жизнь легка Ни одного печального сюрприза За исключеньем пустяка"
так год назад и нефть была по минус 37 долларов а с более ранними периодами что? цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...
она не была минус. Условно, пару дней на споте и то, где то типа с отбором на танкере в условном Катаре. 25-30, была да. Но, мы ж вроде про цену газ, а не про нефть. По нефти и газу, в цене кстати лаг месяцев вроде ж 8 ? Добываемый в Украине, в условно, Полтаве, Франковске или под Харьковом. Не?
Наверное вы считаете нормальным, когда газ со Стрелковского месторождения (вот сейчас конкретно) в Геническе напаривают людям по 10 гривень (370 долларов)?
При том, что конкретно это месторождение – Стрелковское, газ которого используется исключительно для обеспечения нужд города Геническ и сел на Арабатской стрелке (с.Стрелковое, с.Счастливцево, с.Геническая горка (Генгорка))(Херсонская обл.), потому что оно автономно и не связано с газотранспортной сетью Украины. При себестоимости этого газа в 70-80 долларов.
Я, нет. Считаю это аферизмом над населением со стороны правительства.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
Может зп в тысяч 50 гривень + доход на акции компании или % от прибыли? И если год работали в минус, то сами себя наказали. Не?
50 член правління нафтогазу?
На рівні початкового програміста? Серйозно? Чи начальніка магазина в атб?
Який дохід на акції компанії. 100% власність держави.
% от прибыли По результатам работы. Серьезно. В 20 году они "науправляли" на почти минус миллиард долларов. Какие им еще повышения, премии-зп? Вы бы лично таких в своей компании управлять дальше оставили? Или, все же, в шею?
EKO написав: правда ровно год назад в это же время газ стоил в 3 раза дешевле. А так, да: "Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут, и жизнь легка Ни одного печального сюрприза За исключеньем пустяка"
так год назад и нефть была по минус 37 долларов а с более ранними периодами что? цена на самом деле пиковая, так на то есть причины...
она не была минус. Условно, пару дней на споте и то, где то типа с отбором на танкере в условном Катаре. 25-30, была да. Но, мы ж вроде про цену газ, а не про нефть. По нефти и газу, в цене кстати лаг месяцев вроде ж 8 ? Добываемый в Украине, в условно, Полтаве, Франковске или под Харьковом. Не?
Наверное вы считаете нормальным, когда газ со Стрелковского месторождения (вот сейчас конкретно) в Геническе напаривают людям по 10 гривень (370 долларов)?
При том, что конкретно это месторождение – Стрелковское, газ которого используется исключительно для обеспечения нужд города Геническ и сел на Арабатской стрелке (с.Стрелковое, с.Счастливцево, с.Геническая горка (Генгорка))(Херсонская обл.), потому что оно автономно и не связано с газотранспортной сетью Украины. При себестоимости этого газа в 70-80 долларов.
Я, нет. Считаю это аферизмом над населением со стороны правительства.
цены на газ в 2020 году были на минимумах - это не база для сравнения. можно брать наверное 2018 - более менее схожие условия.
по цене в Геническе. а давайте рассмотрим ситуацию, что поскольку в Геническе с работой в не сезон ж..., то зп будет только минималка - а другой то нет. Улавливаете аналогию?
и третье - расчет себестоимости - кроме цифр, которые взяты из инета, хотелось бы условия расчета - а вот этого не будет. поверьте мне, в такой отрасли, как добывающая, понятие себестоимость очень резиновое - даже без мухлежа.
Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
Социальное государство? Неужели? Из социального государства с ограниченными зарплатами специалисты бегут куда угодно, лишь бы не тратить свою жизнь тут. Государство может лишь ограничить зарплаты снизу, но никак не максимальные уровни. Иначе теряется всякий смысл тратить пол-жизни на обучение, стажировки и т.п. В итоге выигрывают государства с умными людьми, которые срать хотели на социальность. Умных, работящих людей там становится всё больше, а у социальных соседей - всё меньше. Я считаю социализм злом. Если вы хотите чтобы у руля предприятия (частного или государственного) были профессионалы - оцените по достоинству их труд. Иначе придется назначать менеджером не лучшего из лучших, а того, кто согласится на такую зарплату. Лучшая система оплаты труда для топ-менеджера гос. компании, по моему мнению - ставка плюс бонусы от прибыли. Но ставка должна быть не на уровне сантехника (хороший сантехник в сезон вполне способен заработать 40..60к), а значительно выше, не менее 200к. И с неограниченными пределами. Тогда вы будете иметь моральное право спрашивать с него больше, чем с сантехника.
Первый написав:Який дохід на акції компанії. 100% власність держави.
Газ также собственность народа. Конституцию не читали? Украинского народа, не американского, не британского или немецкого - украинского. Если это о чем то говорит.
? Форумчанин написав що частину зп виплачувати акціями чи доходом на ці акції. Як Ви це собі уявляєте?
До чого тут лозунг що газ власність народу?
Форумчанин вообще то написал, или, там же
А касательно как оформить условными "акциями" - так вспомните, чем Коболеву выплачивали отступные? Уж не гособлигациями ли ? При желании, вопрос решается
- До чого тут лозунг що газ власність народу?
Ну давайте попробую пояснить на примере средней школы и яблок. У вас есть в саду яблоня и на ней растут яблоки. Вы сами не можете (не хотите) их сорвать и пойти продать, поэтому нанимаете человека чтобы их сорвать и продавца чтобы продать. За это они могут себе оставить часть яблок или денег от продажи яблок (сумма устанавливается заранее), чтобы их продать или же самим съесть. В любом раскладе за яблоки вы получите деньги, сколько - зависит от урожая и текущих цен. Все просто - ваши яблоки превращаются в ваши же деньги, минус операционные расходы.
Что происходит у нас с газом? Схема такая. Недра принадлежат народу (гражданам Украины). Народ выбирает представителей (депутатов), которые назначают правительство (управление), которое создает государственную компанию по добыче и по продаже газа населению (собственнику газа) и прочим частным компаниям. И теперь есть 2 варианта: 1. Население (собственник) получает для своих нужд свой же газ по цене: себестоимость + затраты на добычу + доставку + прибыль, добывающие и продающие компании - прибыль. А так как прибыль получает госкомпания - она идет в госбюджет (и таким образом возвращают гражданам какую то часть от стоимости проданного). 2. Или, как в нашем текущем варианте, госкомпании продают добытый газ по большой цене, получают большую прибыль, но соответственно, выплачивают и большие дивиденды в госбюджет (и таким образом возвращают гражданам большую часть от стоимости проданного).
Это как должно быть.
Что же на самом деле мы имеем? Есть сам газ - собственность народа, компания которая его добывает (Укргаздобыча) - собственность народа, компания, которая его продает (Нафтогаз) - собственность народа.
Но, при стоимости добычи украинского газа в максимум 100 долларов (это уже с хорошей прибылью), населению его продают в 3-4 раза дороже. При этом, показывают убытки и соответственно не выплачивают дивиденды в госбюджет. Согласно недавней информации, недоплачено более 70 миллиардов гривень за последних пару лет. Но, при этом, эти же "управленцы" не забывают чуть ли не дважды в год себе повышать зарплаты и регулярно выплачивать десятками миллионов долларов премии.
Возвращаясь к яблокам, это как если бы ваши яблоки продали, а деньги вам не отдали, более того, сказали что вы еще должны заплатить в полтора раза больше чем оговаривалось, за то что те яблоки сорвали и продали.
В общем, чиновники сидят на газе и "пилят" все доходы в 0, а собственник (граждане Украины) еще и платит за весь банкет.