«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
Социальное государство? Неужели?
Статья 1.Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf Есть основной закон - конституция, его нужно чтить и выполнять. Как ориентир штаты перед которыми теперь преклоняются, если нет основ конституции в действии - нет и государства. Можно стать придатком какой то страны выполняя поручения и отчитываясь перед ее руководством - но не больше. В конечном итоге - предлагаете чтобы более достойные по чьему то усмотрению получали все и жили за счет остальных - голодранцев? Так не будет - уедут даже самые криворукие - это приговор не только для основного закона. Люди - основа любого государства. Нет даже основ правового статуса - нет равенства перед законом для всех. ТОЧКА.
15.02.2021 Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99
«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».
«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».
«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».