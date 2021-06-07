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«Нафтогаз» збільшив ціну на
газ для населення на 50% на...

«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:43

  p_vovk74 написав:
  ruvex написав:
  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?
Дайте свою оценку.
У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз.
Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии.
Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.

Социальное государство? Неужели?

Статья 1.Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf
Есть основной закон - конституция, его нужно чтить и выполнять.
Как ориентир штаты перед которыми теперь преклоняются, если нет основ конституции в действии - нет и государства. Можно стать придатком какой то страны выполняя поручения и отчитываясь перед ее руководством - но не больше.
В конечном итоге - предлагаете чтобы более достойные по чьему то усмотрению получали все и жили за счет остальных - голодранцев? Так не будет - уедут даже самые криворукие - это приговор не только для основного закона. Люди - основа любого государства. Нет даже основ правового статуса - нет равенства перед законом для всех. ТОЧКА.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:07

Из недавнего на форуме:
15.02.2021
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99

«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».

«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».

«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».

https://news.finance.ua/ru/news/-/48746 ... ut-po-6-99
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:25

  ruvex написав:
  Shaman написав:
  Вкладчик1234 написав:Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.

Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.

Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.

Епоха бiдностi закiнчилася.

а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?
Дайте свою оценку.
У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз.
Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии.
Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.

а насчет хирурга Вы привели ох какой пример пальцем в небо :mrgreen:
сколько в нашей стране зарабатывают хирурги высокой квалификаци - я думаю те же от 100 т грн. да, не все официально, но мы же смотрим в целом, да? у врачей все хорошо.
у учителей и военных чуть хуже. хоть проф учитель тоже живет не на одну зп, и не на две :wink:

может для Вас это и много, но 50 тыс грн - это зп высококвалифицированного специалиста.
Shaman
 
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