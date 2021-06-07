«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...

15.02.2021

Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99



«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».



«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».



«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».