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Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Київський забудовник та екс-народний депутат України Максим Микитась повернув контроль над будівельною компанією "Укрбуд Девелопмент", президентом якої він був до 2016-го року.
Дивися повний текст Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув контроль над «Укрбуд Девелопмент»
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24
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Ірина_, Модератор
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