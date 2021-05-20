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Забудовник Максим Микитась
заявив, що він повернув...

Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24

Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув...

Пропонуємо до обговорення:
Київський забудовник та екс-народний депутат України Максим Микитась повернув контроль над будівельною компанією "Укрбуд Девелопмент", президентом якої він був до 2016-го року.

Дивися повний текст Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув контроль над «Укрбуд Девелопмент».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24

Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
mvi
 
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