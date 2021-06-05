НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
..сами себе повышают, сами подписывают//утверждают.. почему я не могу прийти на работу, почесать за ухом да и ..ба-бах - повысить себе ЗП хать на пару сотен, чем "сильно обрадовать" работодателя.. а тут - хрена-се, "слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
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