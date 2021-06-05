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Тарифна комісія НКРЕКП з
липня знову підвищує собі...

Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52

Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52

..сами себе повышают, сами подписывают//утверждают.. почему я не могу прийти на работу, почесать за ухом да и ..ба-бах - повысить себе ЗП хать на пару сотен, чем "сильно обрадовать" работодателя.. а тут - хрена-се, "слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:11

Олигархи прибавили своим вассалам содержание, чему удивляться не понятно учитывая кого обслуживает НКРКУ....
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:11

Почти 0,5% бюджета Украины. Ох и дорого нам обходяться несколько повышателей тарифов. :evil:
egorlova987
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:26

Re: Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...

  maestro71 написав:"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((


Доброе утро :!: С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
:roll:

Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:30

  EKO написав:
  maestro71 написав:"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((


Доброе утро :!: С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
:roll:

Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.

повторю вопрос:
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:49

Re: Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...

  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..
Джон
 
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