НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
..сами себе повышают, сами подписывают//утверждают.. почему я не могу прийти на работу, почесать за ухом да и ..ба-бах - повысить себе ЗП хать на пару сотен, чем "сильно обрадовать" работодателя.. а тут - хрена-се, "слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:11
Олигархи прибавили своим вассалам содержание, чему удивляться не понятно учитывая кого обслуживает НКРКУ....
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:11
Почти 0,5% бюджета Украины. Ох и дорого нам обходяться несколько повышателей тарифов.
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:26
Re: Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
Доброе утро С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:30
повторю вопрос:
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:49
Re: Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
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