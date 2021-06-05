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Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Дивися повний текст Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%
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R2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:52
..сами себе повышают, сами подписывают//утверждают.. почему я не могу прийти на работу, почесать за ухом да и ..ба-бах - повысить себе ЗП хать на пару сотен, чем "сильно обрадовать" работодателя.. а тут - хрена-се, "слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
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maestro71
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:11
Олигархи прибавили своим вассалам содержание, чему удивляться не понятно учитывая кого обслуживает НКРКУ....
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livs375
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:26
maestro71 написав:
"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
Доброе утро
С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц
, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
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EKO
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:30
EKO написав: maestro71 написав:
"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
Доброе утро
С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц
, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
повторю вопрос:
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
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Shaman
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:49
Shaman написав:
а сколько должен получать член правления такой компании?
я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..
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Джон
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:45
EKO
Кровосиси?
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astatempo
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:39
Shaman написав: EKO написав: maestro71 написав:
"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((
Доброе утро
С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц
, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
повторю вопрос:
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный?
Дайте свою оценку.
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ruvex
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:13
Джон написав: Shaman написав:
а сколько должен получать член правления такой компании?
я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..
Ахметов, перелогінся.
Влаштував мочилово по всім каналам, а тут ховаєшся за красивим ніком
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