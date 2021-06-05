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Тарифна комісія НКРЕКП з
липня знову підвищує собі...

Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:52

  Shaman написав:
  EKO написав:
  maestro71 написав:"слуги", не спрашивая "хозяев" (народ) бодренько так к нему в карман и залезли, не краснея... нормас!?? ((


Доброе утро :!: С пробуждением.
Эти бесполезные "упыри", и не только они, давно там присосались и пьют "кровь", а вы только заметили?
:roll:

Параллельная новость:
Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.

повторю вопрос:
а сколько должен получать член правления такой компании?
дайте свою оценку...

має бути "тарифна шкала" (табєль о рангах) для держкомпаній та казенних підприємств, от згідно неї отримувати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:54

  Джон написав:
  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..

"взять и поделить" - это классика.
и все равно удивляют такие настрои на финансовом форуме :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:56

  Первый написав:
  Джон написав:
  Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании?
я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..

Ахметов, перелогінся.
Влаштував мочилово по всім каналам, а тут ховаєшся за красивим ніком :shock:

если бы я был топ-менеджером Ахметова - скорей всего я бы тут не сидел :D
не сложилось в свое время... не на топа - просто на работу в компании :D

так что я за объективность :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:43

  Shaman написав:
  Первый написав:
  Джон написав:я бы не в гривнах а в годах измерил то что им надо получить..

Ахметов, перелогінся.
Влаштував мочилово по всім каналам, а тут ховаєшся за красивим ніком :shock:

если бы я был топ-менеджером Ахметова - скорей всего я бы тут не сидел :D
не сложилось в свое время... не на топа - просто на работу в компании :D

так что я за объективность :)


Так Я і не Вам, а Джону і решті.
Просто дивно як можна жити не вмикаючи мозок.

На всіх ресурсах Ахметова йде мочилово НКРЕ за низьку ціну е/е.
А піпл ість, аж за вухами лящить:-(
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