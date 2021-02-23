|
|
На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54
Пропонуємо до обговорення:
На Волині повністю відновили згідно з європейськими стандартами 26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06/ у рамках програми Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Дорога важлива тим, що веде до відомого туристичного місця – Шацьких озер.
Дивися повний текст На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з європейськими стандартами (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94120
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54
..забыли для справки указать стоимость ПОЛНУЮ этого ремонта 26км дороги...
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:02
Где наш житель Хмельниччины который никогда не будет ездить по этому участку дороги? Срочно нужно его заявление о том что ремонт дороги был не нужен.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4491
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор