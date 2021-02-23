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На Волині відновили дорогу
до Шацьких озер згідно з...

На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54

На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...

Пропонуємо до обговорення:
На Волині повністю відновили згідно з європейськими стандартами 26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06/ у рамках програми Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Дорога важлива тим, що веде до відомого туристичного місця – Шацьких озер.

Дивися повний текст На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з європейськими стандартами (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54

..забыли для справки указать стоимость ПОЛНУЮ этого ремонта 26км дороги...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:02

Re: На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...

Где наш житель Хмельниччины который никогда не будет ездить по этому участку дороги? Срочно нужно его заявление о том что ремонт дороги был не нужен.
vitaliy_berdinskikh
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