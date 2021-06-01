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Зміни до податкового кодексу перешкоджають розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація закликає відхилити законопроект уряду щодо змін податкового законодавства (№ 5600) як такий, що перешкоджає розвитку економіки та погіршує інвестиційну привабливість країни.
Дивися повний текст Зміни до податкового кодексу перешкоджають розвитку економіки — ЕВА
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:17
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