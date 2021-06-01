RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зміни до податкового кодексу
перешкоджають розвитку...

Зміни до податкового кодексу перешкоджають розвитку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:17

Зміни до податкового кодексу перешкоджають розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація закликає відхилити законопроект уряду щодо змін податкового законодавства (№ 5600) як такий, що перешкоджає розвитку економіки та погіршує інвестиційну привабливість країни.

Дивися повний текст Зміни до податкового кодексу перешкоджають розвитку економіки — ЕВА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94121
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:17

Кто там у нас спонсирует бизнес ассоциацию?
4999499
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Захист персональних даних: які зміни чекають на українців 1, 2
R2 » Сер 09 чер, 2021 20:35
11 805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:11
Dear_Sir
Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку... 1, 2
R2 » П'ят 04 чер, 2021 09:55
14 1433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:42
yuliyabarabash5
Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін
R2 » Вів 01 чер, 2021 09:30
1 476
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 09:30
aleksandrturkota

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.