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Британія домовляється з шістьма компаніями про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:26
Пропонуємо до обговорення:
Великобританія веде переговори з шістьма компаніями про будівництво величезних заводів (гігафабрик) з виробництва акумуляторів для електромобілів.
Дивися повний текст Британія домовляється з шістьма компаніями про будівництво заводів з виробництва акумуляторів
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