Верховній Раді пропонують ввести граничні ціни на деякі види експортної продукції.
Дивися повний текст Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:17
Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:18
тепер держава буде вирішувати, скільки може заробляти бізнес? цікаво, як відреагує бізнес? невже буде продавати через посередників за кордоном?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|