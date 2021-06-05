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Нардепи пропонують оподаткувати
«надприбуток» експортерів

Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:17

Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів

Пропонуємо до обговорення:
Верховній Раді пропонують ввести граничні ціни на деякі види експортної продукції.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:18

тепер держава буде вирішувати, скільки може заробляти бізнес? цікаво, як відреагує бізнес? невже буде продавати через посередників за кордоном?
olexiy_ogryzko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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