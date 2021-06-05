Верховній Раді пропонують ввести граничні ціни на деякі види експортної продукції.
Дивися повний текст Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:17
Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:18
тепер держава буде вирішувати, скільки може заробляти бізнес? цікаво, як відреагує бізнес? невже буде продавати через посередників за кордоном?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:57
olexiy_ogryzko, "будет"? Я думал он активно всегда этим баловался. На этой неделе очередным объявляли о подозрении в продаже по заниженным ценам. Но вряд ли закон пройдёт. Скорее всего чисто ради движухи внесен. Эх, какая классная законодательная система была в Древней Греции: на подачу законопроекта приходишь с верёвкой. Отвергнут - сразу на ней тебя и вешают.
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