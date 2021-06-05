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Нардепи пропонують оподаткувати
«надприбуток» експортерів

Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:17

Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів

Пропонуємо до обговорення:
Верховній Раді пропонують ввести граничні ціни на деякі види експортної продукції.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:18

тепер держава буде вирішувати, скільки може заробляти бізнес? цікаво, як відреагує бізнес? невже буде продавати через посередників за кордоном?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:50

приплыли...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:57

olexiy_ogryzko, "будет"? Я думал он активно всегда этим баловался. На этой неделе очередным объявляли о подозрении в продаже по заниженным ценам. Но вряд ли закон пройдёт. Скорее всего чисто ради движухи внесен. Эх, какая классная законодательная система была в Древней Греции: на подачу законопроекта приходишь с верёвкой. Отвергнут - сразу на ней тебя и вешают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:03

грабунок...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:45

Да сколько можно?!

То Дія.City,то теперь этот идиотизм.

И ведь пойдут пенсионеры голосовать за таких идиотов. А после них хоть трава не расти...
regantan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:19

  regantan написав:Да сколько можно?!

То Дія.City,то теперь этот идиотизм.

И ведь пойдут пенсионеры голосовать за таких идиотов. А после них хоть трава не расти...

Лучше бы они пошли проголосовали под админку или раду.
А так наверно все устраивает, да только х без соли доедают.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:59

В нашей стране почему-то всё временное плавно перетекает в постоянное,ввели временный налог на депозит и забыли,ввели военный сбор и снова забыли,у нас похоже половина бюджета состоит из таких времянок и облигаций ОВГЗ))
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:05

Не обідніють ті експортери, якщо трохи уріжуть їхні надприбутки.Їм і так відшкодовується з наших кишень ПДВ в розмірі 20%, в той-же час з рядового українця, при купівлі будь-яких товарів чи послуг, той ПДВ справно знімається.
qazzax
 
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