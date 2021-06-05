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Вітренко дав прогноз на
випадок зупинки транзиту...

Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:20

Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Росія пустить в експлуатацію газопровід Північний потік-2, Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Дивися повний текст Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:20

А что будет когда закончится контракт?
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:32

  artem_velichko777 написав:А что будет когда закончится контракт?
будем жить без контракта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:41

  vitaliian написав:будем жить без контракта.

перейдут на схему "проси или соси"
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:46

  summacut написав:..
перейдут на схему "проси или соси"

сделали мой день! :D :D
sequence
 
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